Elezioni, Fassina: "Pd e M5s devono costruire un'alleanza, insensata la rottura"

10 Agosto 2022 - 12.13

Stefano Fassina, esponente di Leu, in un’intervista all’Huffington Post ha condiviso la visione di Nicola Fratoianni, che vorrebbe l’apertura della coalizione di centrosinistra anche ai Cinque Stelle.

“Anche le ultime rilevazioni di voto per i partiti in vista delle elezioni del 25 settembre prossimo indicano, senza margini di dubbio, l’irrilevanza in termini di consenso della posizione espressa nel voto di fiducia al Governo Draghi, il 20 Luglio scorso al Senato. Nonostante la martellante e pressoché unanime condanna mediatica degli irresponsabili, meno del 30% di chi dichiara di andare a votare alle elezioni politiche in arrivo sceglie partiti che hanno dato fino all’ultimo passaggio sostegno all’esecutivo di `emergenza nazionale´ e hanno fatto di tale comportamento il tratto distintivo del loro messaggio elettorale. È insensato da parte del Pd insistere sulla irreversibilità della rottura con il M5S”.

“Siamo arrivati alla vigilia di una sconfitta storica, dalle gravissime conseguenze sociali, ambientali, democratiche e sui diritti di cittadinanza: dalla secessione dei ricchi, all’ulteriore precarizzazione del lavoro; dalla maggiore regressività del quadro fiscale, alla torsione plebiscitaria dell’impianto istituzionale – aggiunge Fassina – C’è ancora tempo, poco, molto poco, per provare a definire un’alleanza elettorale tra Pd e M5S, portare alla contendibilità decine di collegi uninominali sopratutto al Sud e al Centro e tenere in piedi, almeno potenzialmente, una prospettiva politica per le prossime elezioni amministrative. Caro Enrico Letta, caro Giuseppe Conte, fermatevi, guardate avanti, costruite alleanza elettorale”.