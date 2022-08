Provenzano (Pd): "Calenda fa un regalo a Meloni e Salvini ma la sceneggiata è durata anche troppo"

globalist

7 Agosto 2022 - 19.39

Tra i dirigenti del Pd sicuramente il vice-segretario Peppe Provenzano e anche il ministro del lavoro Andrea Orlando erano quelli più lontani da Calenda che è un filo-Confindustria mentre una parte del Pd vuole dialogare con i sindacati ed è sensibile all’agenda sociale.

E Beppe Provenzano dopo la rottura di Calenda fatta da attore conclamato in diretta tv ha replicato per le rime al leader di Azione.

“Non c’è spazio per terzi poli, #Calenda fa un regalo alla destra di Meloni, Salvini e Berlusconi. Ma basta parlarne, la sua sceneggiata è durata anche troppo. La partita è iniziata, il @pdnetwork è in campo. Parliamo alle persone, per uscire da questa crisi con un’Italia più giusta”