Provenzano (Pd): "Non è il momento degli ultimatum ma di andare avanti"

17 Luglio 2022 - 19.44

Parole da pontiere: “Non è il momento degli ultimatum, non è il momento dei veti e dei diktat, è il momento di provare ad andare avanti e ripartire».

Lo ha detto il vicesegretario del Pd, Peppe Provenzano, parlando con i giornalisti a margine della Festa dell’Unità a Dicomano (Firenze). Dalla crisi di governo «ne usciamo mettendoci al lavoro – ha proseguito Provenzano -, chiedendo a tutti un sussulto di responsabilità e di serietà perché l’Italia non può permettersi una fine disordinata di questa legislatura, le emergenze sono tante e nel momento in cui si apre la possibilità finalmente di mettere in campo un’agenda sociale con una priorità, quella di difendere il potere di acquisto delle famiglie da una inflazione che sta colpendo soprattutto i redditi più bassi, noi abbiamo il dovere di dare risposte giuste»

«Il Partito Democratico è il partito della responsabilità ma noi non la sentiamo solo nei confronti del governo – ha aggiunto Provenzano -. Non è una responsabilità in astratto, non è una stabilità per la stabilità, è la responsabilità di varare quei provvedimenti che servono. Servono nel decreto di luglio, servono le riforme che consentiranno di avere la nuova tranche di finanziamenti europei, 21 miliardi che stanno ancora ballando, quindi sentiamo responsabilità nei confronti dei cittadini, e ce la vogliamo assumere fino in fondo. Chiediamo agli altri di fare altrettanto».