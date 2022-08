+Europa si smarca da Calenda: "Apprezzamento per l'accordo firmato con il Pd"

globalist

7 Agosto 2022 - 15.29

Loro si smarcano da Calenda e dalle sue intemperanze e non hanno alcuna intenzione di rompere con Letta.

La Segreteria di +Europa ribadisce il forte apprezzamento per il patto sottoscritto martedì scorso dalla Federazione +Europa/Azione con il Partito Democratico». E’ quanto si legge in una nota. In particolare, viene sottolineato, «la Segreteria apprezza le parole usate ieri dal Segretario del Pd Enrico Letta, che ha ribadito come il patto tra PD e Federazione +Europa/Azione sia un accordo di governo fondato sull’agenda Draghi e sulla collocazione europea e atlantica del nostro Paese, mentre gli accordi con altre liste siano accordi elettorali, finalizzati a non consegnare la vittoria a tavolino dell’alleanza guidata da Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Enrico Letta inoltre ha escluso qualsiasi tentazione di riapertura al M5S di Conte».

«Se dovessero emergere nuovi elementi di valutazione sul patto, la Direzione di +Europa si riunirà per discuterne e assumere decisioni», conclude la nota del partito.

L’apprezzamento del Pd

Il Partito democratico «esprime forte apprezzamento per la nota diramata poco fa dalla segreteria di Più Europa, che ribadisce il proprio sostegno al patto sottoscritto martedì scorso tra lo stesso Pd e la Federazione Più Europa/Azione». Lo riferiscono fonti del Nazareno.