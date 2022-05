Mara Carfagna (Forza Italia): "Le liti nei Comuni dimostrano che nel centro-destra c'è un problema"

globalist

11 Maggio 2022 - 11.49

A destra volano gli stracci. E si capisce il perché. “È il segno che c’è un problema, e il problema va affrontato. Anche se in realtà in un grandissimo numero di Comuni il centrodestra è unito, le liti riguardano solo alcune città”.

Lo afferma la ministra per il Sud Mara Carfagna rispondendo, in una intervista al Corriere della Sera, a una domanda sulla difficoltà di trovare candidati comuni per le elezioni amministrative.

Guardando alle politiche del 2023 Carfagna osserva: “Credo che gli elettori siano profondamente stanchi di proclami rivoluzionari e chiedano a un governo serietà, stabilità e protezione in una fase davvero difficile della nostra storia.

Vincerà chi saprà interpretare meglio queste richieste e offrire ai cittadini le migliori garanzie di realizzarle”. “La premiership di Mario Draghi è stata una vera risorsa per l`Italia nel biennio più drammatico dal dopoguerra a oggi. Ma la sua eredità più preziosa è un’eredità di metodo, che dovremmo cercare di non disperdere: la capacità, in momenti di crisi molto ardui, di sacrificare interessi particolari per ottenere soluzioni utili all`interesse nazionale. Insomma, smetterla di far politica usando i problemi per piantare bandierine anziché affrontarli e risolverli”, conclude Carfagna.