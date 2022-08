Elezioni, D'Incà: "Ho lasciato il M5s perché abbiamo messo in difficoltà il Paese"

globalist

1 Agosto 2022 - 11.25

Il ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D`Incà è intervenuto su Rai3 per motivare la sua decisione di abbandonare il Movimento 5 Stelle. “Ho lasciato il Movimento 5Stelle perché abbiamo messo in difficoltà il Paese. Ho passato dodici anni della mia vita all’interno del Movimento 5Stelle, ma non c’erano altre scelte per rispettare i miei valori e i miei principi”.

“Oggi presentiamo un’associazione nuova, politica e culturale, che si rifà – ha anticipato – ai valori elencati nei diritti civili e dell’ambiente di cui siamo stati portatori negli ultimi nove anni in Parlamento. Vi sono altri esponenti del Movimento 5Stelle come Alessandra Carbonaro, Niccolò Invidia, Mauro Cattò che sono con noi in questa nuova associazione”.