Boccia (Pd): "Non è saggio minare la stabilità delle alleanze con M5s nei territori"

26 Luglio 2022 - 10.12

Parole severe da parte del dirigente Pd tra i più vicini al Movimento 5 stelle. “Nel giro di 48 ore è caduto il governo, sono state sciolte le Camere e si è rotta l’alleanza con il M5S. Un cataclisma”.

Lo dice in una intervista a Repubblica; Francesco Boccia, responsabile Enti locali del Pd. «Per tre anni abbiamo costruito un percorso comune, che spesso il Pd si è caricato sulle spalle da solo, consentendoci di vincere le regionali del 2020, che dovevano finire 7 a 0 per la destra e invece è stato 4-3 per noi, come pure le amministrative del ’21 e del ’22.

“È evidente che un po’ di rammarico c’è per un processo politico che subisce uno stop – afferma – In tanti territori governiamo insieme, il M5S partecipa a un sacco di giunte guidate dal Pd. Da Napoli a Bologna, ma anche il Lazio e la Puglia. Non credo sia saggio minarne la stabilità”.