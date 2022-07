Giorgia Meloni la butta subito sul vittimismo: "Macchina del fango contro di me"

globalist

24 Luglio 2022 - 17.36

Giorgia Meloni comincia la campagna elettorale all’insegna del vittimismo, che è la cifra che caratterizza la destra e soprattutto l’estrema destra.

Così Giorgia Meloni ha detto: «Con la campagna elettorale è ripartita, puntuale come sempre, la macchina del fango contro me e Fratelli d’Italia. Aspettatevi di tutto in queste settimane, perché sono consapevoli dell’imminente sconfitta e useranno ogni mezzo per tentare di fermarci. Se ci riusciranno o no, quello dipenderà da voi».

La Russa

«È una sorpresa enorme per l’Italia che una giovane donna di destra abbia tanti consensi, e che possa traghettare da un governo con dentro tutti a un governo coeso». Lo ha detto il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa a In mezz’ora in + su Rai3, parlando di Giorgia Meloni come traino del centrodestra.

«Di sicuro – ha aggiungo La Russa – questa giovane mamma ha dovuto superare più ostacoli di quanti ne debba superare un uomo. Noi senza classe dirigente? Fdi – aggiunge il senatore – ha la migliore giovane classe dirigente del paese, ed è pronta ad aprirsi ad apporti della società».