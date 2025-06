Stile Liberty, torna la settimana europea

redazione Modifica articolo

16 Giugno 2025 - 15.27 Culture

ATF

Tutta Europa torna a celebrare l’Art Nouveau, una delle correnti culturali e artistiche tra le più interessanti e creative di inizio Novecento, che si è espressa in maniera molteplice, dalla pittura agli oggetti d’arte.

In Italia sarà l’Associazione Italia Liberty ad organizzare eventi in più di settanta città italiane: oltre cento percorsi, da nord a sud, che includeranno visite guidate, mostre e convegni, curati dall’esperto Andrea Speziali, che condurrà ben quattordici incontri, due al giorno, per scoprire anche manufatti inediti.

È la Sicilia la capofila di questa edizione: tra i vari appuntamenti, le visite toccheranno ville e palazzi storici solitamente chiusi al pubblico: Villa Pottino a Palermo, Villa Ardizzone a Catania e la Casa Museo Liberty a Chiaramonte Gulfi, dove all’interno, oltre alle opere di vari autori, è conservata una notevole collezione di produzioni ebaniste. Oltre alle visite guidate in città, tra Catania e Palermo, è in programma anche il ciclo di conferenze “Il Modernismo in Sicilia dal Liberty all’Art Déco”.

Nel resto d’Italia saranno accessibili luoghi come Villa Simonini a Lucca, Villa Magrini a Cesenatico, Villa Serafini a Riccione e Palazzo Pastore a Melfi, per citarne solo alcune, e anche i principali cimiteri monumentali d’Italia, per scoprire il liberty addirittura nell’arte funeraria tra XIX e XX secolo.