Dalla finale di X Factor al Sicilia Bedda Tour: Delia porta la sua terra nei teatri d’Italia

redazione Modifica articolo

16 Febbraio 2026 - 21.52 Culture

ATF

Dopo aver stregato il pubblico di X-Factor 2025 Delia è tornata dove tutto ha avuto origine: sul palco, esprimendo immensa gratitudine per la sua terra natìa. Ha preso il via nella serata di venerdì, 13 febbraio, al Teatro Arcimboldi di Milano, il “Sicilia Bedda Tour”, il nuovo percorso musicale della pianista e cantautrice catanese che attraverserà l’Italia tra teatri storici e scenari estivi affascinanti.

Delia, che si è diplomata al Conservatorio, nonostante sia una debuttante nel panorama discografico italiano sembra aver già scaldato i cuori della gente, come dimostrato dai circa ventitremila biglietti venduti in meno di 30 giorni per le sue esibizioni live. Se non un grande successo almeno un buon inizio per la sua carriera artistica.

Il “Sicilia Bedda Tour” non è soltanto una serie di concerti, ma un vero e proprio atto identitario. È il racconto di una Sicilia amata e mai davvero lasciata, un ponte tra radici e modernità, tra il linguaggio del folk e quello del cantautorato contemporaneo. Delia nei suoi brani riesce a far convivere memoria e futuro, appartenenza e libertà creativa.

A margine di questo suo nuovo capitolo della sua carriera, l’artista siciliana si è così espressa ai microfoni dell’ANSA: “In questi mesi è successo qualcosa di magico, non mi aspettavo una risposta così massiccia da parte del pubblico. All’interno del talent mi sono costruita un mio spazio all’interno di X Factor, uno spazio così solido da rimanere tale anche fuori”.

E ha continuato la musicista: “Sono Delia, sono siciliana: non lo vedo come un limite. Il mio essere siciliana è un manifesto, che parla di un rapporto con le proprie radici che è culturale e anche umano. L’uso della lingua siciliana nella mia musica è una scelta di stile e non lo vedo come un limite”.

E ha infine concluso Delia: “Io sono grata a X Factor per la vetrina che è stato e per avermi permesso di raggiungere il grande pubblico in maniera molto veloce, oltre che per avermi insegnato a gestire l’ansia. I talent vengono spesso visti come macchine che producono artisti dimenticati velocemente. Io sono idealista e credo che i preconcetti si smontano solo facendo certe cose”.

Le prossime tappe del tour si terranno il 20 febbraio a Torino, l’1 marzo a Palermo, il 13 e il 29 marzo a Roma, il 28 marzo a Napoli. Inoltre, in estate Delia si esibirà il 21 giugno a Palermo, il 3 luglio a Pescara, il 10 luglio a Taormina, il 31 luglio a Porto Recanati, il 7 agosto a Termoli e il 9 agosto a Sabaudia (provincia di Latina).

L’artista siciliana tra pochi giorni avrà anche l’occasione di esibirsi sul palco del Festival di Sanremo, essendo stata chiamata da Serena Brancale a cantare con lei e Gregory Porter il brano “Besame Mucho”, in occasione della serata delle cover in programma venerdì 27 febbraio.

Insomma, Delia sta vivendo un momento magico, e ora il suo prossimo obiettivo è quello di convincere più persone possibili che la Sicilia non è folklore da cartolina, ma un linguaggio musicale pronto a viaggiare lontano.