Sondaggi politici, Noto: "Centro-sinistra e centro uniti in un'unica coalizione o sarà suicidio assistito"

22 Luglio 2022 - 16.38

I dati sono chiari: «O il centrosinistra si unisce con il centro e si crea un’unica coalizione oppure ci sarà una sorta di suicidio assistito per il centrosinistra e il centro, perché il centrodestra è avanti».

Parola del s ondaggista Antonio Noto. «Ad oggi – ha sottolineato – l’unico schieramento certo è quello del centrodestra, poi tutto il resto è in forse. Non sappiamo se ci sarà il campo largo, il campo larghissimo, il campetto piccolo. Gli altri che non siano del centrodestra non hanno ancora definito un loro posizionamento».

E a leggere le dichiarazioni di oggi sono un po’ disfattiste. Letta dice no a Renzi, Calenda dice no a Di Maio, Letta dice no al M5S. Non c’è oggi un racconto di una coalizione che si può unire”.