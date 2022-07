Lo Russo (Pd): "Se la Russia esulta per la caduta di Draghi i moderati di destra si facciano venire i dubbi"

globalist

21 Luglio 2022 - 17.45

Preroll

Parole dure quelle del sindaco di Torino: “Se in tutto il quadro internazionale c’è solo la Federazione Russa che esulta per la caduta del governo Draghi spero che a qualche moderato del centro destra inizi a venire il dubbio di aver fatto una colossale stupidaggine a seguire la linea Meloni e Salvini“.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo che aggiunge: «Forza Italia, Lega e M5s con grande cinismo hanno fatto cadere il governo e questo è inaccettabile quindi non mi stupisce che oggi di ora in ora ci siano fuoriuscite eccellenti, da Brunetta a Gelmini perché è scandaloso il comportamento soprattutto di Forza Italia. Che la Lega avesse giocato 10 parti in commedia è evidente a tutti, che Fi abbia accompagnato e si sia fatta schiacciare da una posizione in cui anche a livello internazionale gli unici che esultano sono in Russia, qualcuno si farà delle domande e dovrà darsi anche delle risposte».

Middle placement Mobile

Il primo cittadino del capoluogo piemontese non nasconde, poi, «un po’ di delusione per un quadro politico che ha dimostrato di essere completamente inadatto a capire il momento che stiamo vivendo con il rischio poi che alla fine che questi signori continuino a stare tranquilli e il prezzo lo paghino i cittadini».