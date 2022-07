Gelmini lascia Forza Italia: "Si è sciolta nel populismo di Salvini"

globalist

21 Luglio 2022 - 09.31

Preroll

La ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, che ieri ha annunciato il suo addio a Forza Italia, ha parlato della crisi esplosa in seno alla maggioranza e al suo ex partito.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Quello che è successo ieri è gravissimo. La crisi si era aperta a causa delle convulsioni del M5S: non era facile riuscire a prendersi la responsabilità di portare il Paese al voto in mezzo a una crisi senza precedenti, con l’inflazione ai massimi da quaranta anni, e una guerra. La Fi che ho conosciuto in questi venticinque anni di militanza e di impegno politico, sarebbe stata dalla parte di Mario Draghi, che ha fatto un ottimo lavoro, è un convinto europeista, e che certo non è di sinistra”.

Middle placement Mobile

“Non potevo restare un minuto in più in un partito che non riconosco”, insiste l’ormai ex esponente azzurra, la quale rincara: “Fi si è disciolta nel populismo salviniano. La Fi che ho conosciuto non avrebbe avuto dubbi nello scegliere fra Draghi e le pulsioni sovraniste di Salvini, e non avrebbe permesso che il presidente Berlusconi, che ha fatto grandi cose per il Paese, e che ha pagato per questo un prezzo alto, si allineasse a questa destra.

Dynamic 1

Ho provato a convincerlo, ma è evidente che ha fatto la sua scelta, e io ho fatto la mia. Continuo a nutrire per lui stima e affetto. Pensare però che questa storia politica venga dissipata dentro la nuova destra trumpista e lepenista, mi addolora molto. Ma non posso far finta di nulla”, conclude Gelmini.