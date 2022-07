Crisi, Bersani: "Avvertii il Movimento 5 Stelle, la destra vi supererà in curva"

globalist

21 Luglio 2022

Pierluigi Bersani è stato recentemente piuttosto vicino alle posizioni di Giuseppe Conte, nell’ambito della crisi che ha portato poi il governo guidato da Mario Draghi a cadere. Oggi, l’ex segretario dem, in un’intervista a Rai3 ha ricordato quando mise in guardia il Movimento 5 Stelle.

“Lo dissi ai Cinque stelle, guardate che la destra vi sorpasserà in curva”. Il tempo, gli ha dato ragione.

Su un campo largo che continui ad includere anche il Movimento cinque stelle, Pier Luigi Bersani torna a ribadire: “Chi non vede arrivare la destra in questo Paese é cieco abbastanza da non vedere una mucca in un corridoio”.

Il deputato di Liberi e uguali ad “Agorà Estate” su Rai3 ha poi aggiunto che occorre “organizzare un campo progressista con tutte le ricuciture necessarie, non solo per vincere, ma sulla base di un programma leggibile a partire dal lavoro. Noi progressisti vediamo non di aver paturnie per spingere proprio in salotto la mucca”.

“Dobbiamo darci una legge elettorale che non convinca ad ammucchiarci per vincere e poi ciascuno si mette in libertà. Serve un sistema proporzionale con sbarramento che induce ad accordi, non per vincere, ma per governare”.