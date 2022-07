Conte ai suoi: "Non ci volevano al governo, togliamo il disturbo"

globalist

21 Luglio 2022 - 12.55

Il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, durante l’assemblea con i deputati di Montecitorio, avrebbe definito “obbligata” la decisione di non partecipare ieri al voto di fiducia in Senato.

Secondo quanto si apprende, l’ex premier avrebbe detto: “Abbiamo preso atto che non ci volevano, togliamo il disturbo” lamentando l’assenza di “risposte” da parte del premier Mario Draghi sulle richieste presentate dal Movimento. “Siamo arrivati alla giornata di ieri con la strategia che abbiamo deciso insieme e chiedevamo un’agenda di governo”.

Invece “del precariato non si è parlato per niente e sul salario minimo la nostra soglia legale non è stata considerata”, avrebbe spiegato Conte. “Sul superbonus attacco frontale che ha fatto il paio con posizione espressa da Draghi in Europa. E poi sul reddito di cittadinanza già dall’inizio c’è stata riproposta la vulgata corrente che e’ causa di storture nel mercato del lavoro”.