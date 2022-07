Governo, Meloni: "Deriva autocratica, gli italiani devono decidere del proprio futuro"

globalist

20 Luglio 2022 - 11.50

Giorgia Meloni ha reagito come ci si aspettava al discorso di Mario Draghi, disposto a ritirare le dimissioni e a incassare il voto di fiducia dal Senato. La leader di Fratelli d’Italia, forte dei sondaggi che la vedono in testa alle preferenze degli italiani, su twitter ha postato un commento che parla di “deriva autocratica”.

“Sono le autocrazie che rivendicano di rappresentare il popolo senza farlo votare, non le democrazie occidentali. FDI non intende assecondare questa pericolosa deriva. Decidano gli italiani del proprio futuro, non questo #Parlamento delegittimato e impaurito. #ElezioniSubito“

