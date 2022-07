Governo, Di Maio: "Chi non vota la fiducia volta le spalle agli italiani"

globalist

20 Luglio 2022 - 11.22

Luigi Di Maio è tra i protagonisti di questo complicato momento di tensione della maggioranza, la sua fuoriuscita dai 5 Stelle ha provocato un effetto domino che ha portato il governo fino all’orlo della crisi. Ora, dopo il discorso al Senato di Mario Draghi, il ministro degli Esteri ha pubblicato una nota per rafforzare la posizione del presidente del Consiglio.

“Il discorso del presidente Draghi è stato ineccepibile, concreto, lungimirante. Adesso non ci sono più scuse: chi non vota la fiducia al governo volta le spalle agli italiani. Adesso non servono giochini, ma occorre agire con grande senso delle istituzioni”.