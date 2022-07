Di Battista, l'ora della rivincita su M5s: "Entrare nel governo Draghi è stato un suicidio, l'avevo detto"

globalist

19 Luglio 2022 - 19.20

Lui ora vede la possibilità di rientrare in pista con un progetto movimentista, chissà se legato anche a persone come De Magistris o altri pezzi della sinistra radicale o chissà cosa.

«Entrare nel governo Draghi è stato un suicidio. Lo dissi subito a tutti». Così su twitter l’ex M5S Alessandro Di Battista.

Di Battista ha pubblicato un video in cui ricorda le sue parole: «Vi rendete conto che avrete i ministri di Forza Italia di fianco? Vi state rendendo conto che Renzi e Salvini, le due persone che hanno fatto cadere i due governo precedenti saranno di nuovo vostri alleati di governo? Io non ho parole delle stronzate totali che sono riusciti a fare questi pseudo-dirigenti nell’ultimo anno e mezzo. Ne stanno pagando loro le conseguenze e dovrebbero per una volta anche chiedere scusa, non a me. Mi hanno trattato come quello che da fuori parla» perchè «è facile parlare da fuori, forse perché da fuori non si hanno conflitti di interessi legati a poltrone e stipendi e si ha un po’ più di lucidità», conclude Di Battista.