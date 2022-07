Crisi di governo, Nardella: "Non abbiamo paura del voto, vinciamo anche senza il M5s"

globalist

19 Luglio 2022

Dario Nardella, sindaco di Firenze, in un’intervista a La7 ha fatto il punto della situazione sul delicato equilibrio della maggioranza di governo.

“Nessuno ha paura del voto, neanche il Pd: la questione non è enfatizzare la richiesta a Draghi di rimanere perché si ha paura del voto”. Per le future elezioni “costruiremo sicuramente una coalizione forte e larga, e lo faremo sulla base delle idee e dei progetti. Ho sempre detto anche in tempi non sospetti che le alleanze a scatola chiusa non si fanno”.

Secondo Nardella “i fatti ci dicono che il centrosinistra parte sempre svantaggiato, e il centrodestra sembra questa armata invincibile: dopodiché, nelle elezioni dell’anno scorso in tutte le città il centrodestra ha perso sonoramente, abbiamo vinto in città come Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, e anche in questa tornata abbiamo doppiato il centrodestra. Noi abbiamo vinto in molte città anche senza l’alleanza con i 5 Stelle”.