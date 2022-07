Crippa (M5s) si distanzia da Conte: "Se Draghi apre ingiustificabile rifiutare la fiducia"

globalist

19 Luglio 2022 - 18.18

Se Conte insiste i rischi di scissione della scissione ci sono tutti: “C’è una variabile: Draghi deve dire qualcosa. L’oggetto è cosa dirà Draghi e come si reagirà alle dichiarazioni di Draghi. Ribadisco la mia posizione: ascolteremo il discorso di Draghi in aula domani. Trovo chiaro che, se aprirà ai principali temi posti all’interno dei 9 punti da parte del M5s, non confermare la fiducia diventa ingiustificabile”.

Il capogruppo M5s alla Camera Davide Crippa, al termine della riunione della Conferenza dei capigruppo conferma quanto comunicato in chat ai suoi deputati. Crippa al momento è tra i più critici verso le posizioni di chiusura netta di Conte.