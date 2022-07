Dimissioni Draghi, Renzi: "Se confermerà l'addio bisogna andare subito al voto"

globalist

18 Luglio 2022 - 10.07

Matteo Renzi vuole ancora Draghi a Palazzo Chigi ma se il premier dovesse decidere di confermare le dimissioni, il leader di Italia Viva preferirebbe andare subito al voto.

”Io sono per il Draghi bis con un sussulto di decisionismo e responsabilità da parte del premier. Ma se lui non se la sente e mi dispiacerebbe molto si vada subito al voto. Immediatamente. Il 25 settembre, il 2 ottobre, subito. Basta con questa sceneggiata, indecorosa. O Draghi bis o voto”.

Alla domanda se Italia viva sia preoccupata per le prossime elezioni, risponde: “No. Con il 2% abbiamo mandato a casa lo stagista Conte e portato lo statista Draghi. Saremo decisivi anche nella prossima legislatura, a maggior ragione se arriveremo come spero a una percentuale decisamente più alta. Intorno a noi per la prima volta dopo anni vedo tornare l’interesse di tanti cittadini”.