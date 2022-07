Dimissioni Draghi, il Sindaco di Torino: "Essenziale che resti fino a fine mandato"

globalist

18 Luglio 2022 - 10.00

Preroll

Stefano Lo Russo, Sindaco di Torino, in un’intervista a La Stampa ha confermato di essere tra i sindaci firmatari dell’appello al presidente del Consiglio dimissionario per restare in carica.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Dipenderà molto dal presidente Draghi. Auspico che percepisca fino in fondo la forza dell’appello che sale dal Paese, dalle forze politiche e sociali, da sindache e sindaci. Ma molto dipenderà anche dall’atteggiamento dei partiti: spero che mettano gli interessi del Paese davanti ai propri”.

Middle placement Mobile

“Le nostre preoccupazioni sono largamente condivise. A chi amministra un comune, piccolo o grande che sia, è ben chiaro che cosa significa una crisi di governo in queste condizioni: una situazione economica incerta, l’inflazione alle stelle, una pandemia di ritorno, una guerra nel cuore dell’Europa e la prospettiva di un autunno con drastici tagli alle forniture energetiche”.

Dynamic 1

“In più c’è il Pnrr da completare: progetti condizionati a riforme da completare e che richiedono interlocutori stabili. Per tutti questi motivi è essenziale che la legislatura arrivi fino alla scadenza naturale in primavera. Questi otto mesi sono cruciali: di tutto abbiamo bisogno fuorché di una campagna elettorale”.