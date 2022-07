Marcucci (Pd): "Meloni insulta i sindaci che hanno firmato l'appello a Draghi, è una analfabeta istituzionale"

globalist

17 Luglio 2022 - 19.11

L’estremista di destra vede i sondaggi che la danno in testa e spinge sulle elezioni anticipate. Legittimo, a patto che non si metta ad attaccare quelli che hanno idee diverse.

«Giorgia Meloni insulta i sindaci che hanno firmato l’appello a Draghi, confermando di essere un’analfabeta istituzionale. Intanto le ricordo che hanno firmato anche sindaci del suo schieramento, come, tra gli altri, i primi cittadini di Venezia, di Lucca, di Asti. Poi soprattutto la leader di Fdi non si dimentichi che le elezioni mettono a rischio il Pnrr, che è fondamentale per i Comuni e i territori. I sindaci che hanno firmato appello affinché Draghi resti in carico fanno solo gli interessi delle città».

Così il senatore Pd Andrea Marcucci in una nota commenta le dichiarazioni di Giorgia Meloni