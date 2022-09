Marcucci (Pd): "Le elezioni sono tutte da giocare, pericolosa l'idea di Europa della Meloni"

globalist

2 Settembre 2022 - 16.55

Elezioni già vinte? I sondaggi dicono così e le elezioni fatte con il Rosatellum sicuramente non premieranno le forze alternative alla destra che sono diverse in tre segmenti.

«Non ho mai partecipato ad elezioni già decise dai sondaggi un mese prima del voto. Anche questa volta gli elettori si faranno un’idea negli ultimi 10 giorni. Sono quindi tutte da giocare».

Lo afferma il senatore Pd Andrea Marcucci in un’intervista al sito La voce impertinente.

«La Meloni? Non demonizzo nessuno, mi preoccupa il rapporto stretto che la leader di Fdi ha con Orban in Ungheria. L’idea sovranista che ha la Meloni dell’Europa, è non tanto lontana dalla nostra, ma sideralmemente diversa da quella dei nostri padri fondatori. E naturalmente credo che sia molto pericolosa», aggiunge.