10 Luglio 2022 - 18.46

Cristi di governo alle porte? «Ricordo con non particolare trasporto quando gli esponenti di Rifondazione comunista non perdevano occasione di distinguersi dal loro governo nel 2007. Le parole del ministro Patuanelli naturalmente non fanno piacere. Il M5S non può pensare di andare a lungo in questo modo. Il Paese ha bisogno di un esecutivo forte e stabile. I tempi dell’Unione non possono tornare».

Così il senatore Pd, Andrea Marcucci sulle parole del ministro Stefano Patuanelli.