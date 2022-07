Fratoianni contro Renzi: "Il referendum contro il reddito di cittadinanza è una bestialità"

globalist

17 Luglio 2022 - 19.29

Preroll

Due posizioni inconciliabili: “Renzi ha annunciato che martedì depositerà il quesito referendario per eliminare il reddito di cittadinanza. Quanto si deve essere alienati dal Paese reale per promuovere una simile bestialità?”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

Middle placement Mobile

“Un referendum per abrogare un sostegno fondamentale – prosegue il leader di SI – per milioni di persone in difficoltà durante una crisi sociale devastante? Follia.”

Dynamic 1

“Saremo con forza all’opposizione di questo attacco frontale ai più deboli. Sono certo – conclude Fratoianni – che la democrazia seppellirà queste velleità classiste e offensive.”