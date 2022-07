Zanda (Pd): "Conte? Non ci si inventa leader di partito, lo vedo in confusione"

globalist

15 Luglio 2022 - 10.34

Fine del campo largo e dell’alleanza tra Pd e M5s? C’è chi ci pensa. «Conte? Purtroppo non ci si inventa leader di partito. I 5 Stelle si lamentano della situazione in cui versa il Paese, dicono che è in ginocchio. Ma sono l’unico partito che ha governato sempre dall’inizio della legislatura… Della situazione italiana sono responsabili più di tutti».

Lo dice senatore Pd Luigi Zanda. «Noto un po’ di confusione politica da parte di Conte – spiega -. Vedo una sottovalutazione della gravità dei problemi dell’Italia. Abbiamo davanti mesi molto difficili. Ci serve avere un governo forte, con una maggioranza coesa. E con un presidente del Consiglio che abbia grande credibilità internazionale».

Oggi Draghi «è il migliore presidente del Consiglio possibile. Non vedo perché dobbiamo buttarlo via», sottolinea. I 5 Stelle «non capiscono forse che nel governo Draghi nessuno dei partiti di maggioranza può dire di avere avuto una legge fatta su misura dal premier. Nessuno. Draghi ha governato come si deve governare una coalizione larga, senza fare regali politici. I 5 Stelle dovrebbero rifletterci bene. Hanno contribuito alla situazione che oggi lamentano, più di tutti gli altri».

Il segretario del Pd, Enrico Letta, e il ministro Dario Franceschini giorni fa «hanno fatto capire molto nettamente le conseguenze politiche di quella che allora sembrava solo un’ipotesi lontana. La vedo difficile poi andare insieme alle elezioni. Però vediamo. Non si può mai dire, ho visto rovesci di posizione anche in un giorno solo». Ma, per Zanda i segnali «non sono buoni».