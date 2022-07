Letta difende il governo Draghi: "Cinque giorni perché il Parlamento confermi la fiducia"

globalist

14 Luglio 2022 - 20.08

Parole piene di rammarico quelle di Enrico Letta che sul rapporto con Giuseppe Conte ci aveva lavorato a lungo e poi iol tentativo di mettere insieme i cocci

“Ora ci sono #cinquegiorni per lavorare affinché il Parlamento confermi la #fiducia al Governo #Draghi e l’Italia esca il più rapidamente possibile dal drammatico #avvitamento nel quale sta entrando in queste ore». Lo scrive su Twitter il segretario Pd Enrico Letta..

Le dichiarazioni di Letta della mattinata

“Quello che è successo ieri a Roma e la decisione del M5s di non votare la fiducia al decreto Aiuti cambia lo scenario politico. Prendiamo atto di questa scelta, non è la nostra. È una scelta che ci divide. Noi oggi voteremo convintamente la fiducia».

In Parlamento «diremo che siamo disponibili a una continuazione di questo governo Draghi, non siamo disponibili a tirare avanti chicchessia: se non ci saranno le condizioni, se altri partiti della maggioranza si sfileranno, allora la parola passerà agli italiani e noi saremo pronti ad andare di fronte agli italiani con il nostro progetto per il futuro dell’Italia. Se quello che verrà detto in Parlamento è differente, vorrà dire che si andrà di fronte agli italiani e noi siamo pronti a prepararci per questa campagna elettorale».