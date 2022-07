Draghi, Speranza: "Al paese non serve l'avventura, lavorare per evitare la crisi"

globalist

14 Luglio 2022

Draghi si è dimesso, ma ci sono spazi per ricomposizione e l’arrivo a fine legislatura? «L’interesse del Paese non è quello di un’avventura, o di una lunga campagna elettorale, ma di una fase di stabilità. Il governo Draghi ha dimostrato in questi mesi di lavoro di avere capacita in modo vero e profondo, e sono un punto di forza. In queste ore bisogna lavorare per provare ad evitare una crisi vera».

Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervenuto a `In Onda´ su La7 parlando della crisi di governo.

«Ho grandissima fiducia nel presidente della Repubblica e nel presidente del Consiglio», ha spiegato. «Credo sua giusta la strada del passaggio parlamentare. Le dimissioni di Draghi sono un fatto molto serio che chiama tutte le forze alla responsabilità tutte le forze politiche. Mercoledì sarà il momento per fare chiarezza», ha aggiunto.