Emilio Carelli lascia Brugnaro e torna con Di Maio, il percorso dell'ex volto noto del Tg5

globalist

12 Luglio 2022 - 10.45

Preroll

Emilio Carelli, ex direttore di Sky Tg24, volto del Tg5 ed esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, dopo un largo girovagare nel mondo della politica è tornato da Luigi Di Maio. Laurea in Lettere moderne presso l’Università Cattolica di Milano, Carelli racconta così la sua scelta: “Con Luigi il mio è stato un ritorno a casa. L’intuizione l’ho avuta nel momento in cui c’è stata la conferenza stampa di Luigi”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

C’era “sintonia di intenti e proposte, poi con lui ho parlato, ci siamo visti, abbiamo discusso di vari temi e ci siamo trovati d’accordo”, come “nei primi mesi” del M5s. Con Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e fondatore di Coraggio Italia “ci ho parlato personalmente”, dice Carelli che è rimasto nel gruppo Misto della Camera e non si è iscritto alla componente di C.I. Brugnaro “è stato un eccellente compagno di viaggio e penso che avrà successo con il suo progetto”, ma appunto, con Di Maio, “è un ritorno a casa”, una scelta meditata ma fatta con “serenità”.