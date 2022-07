Ucraina, Papa Francesco ai giovani europei: "Poniamo fine a questo scempio, bisogna ribellarsi"

globalist

11 Luglio 2022 - 12.36

Papa Francesco ha inviato un Messaggio ai partecipanti della “Eu Youth Conference” che si svolge a Praga dall’11 al 13 luglio 2022, sul tema “Impegnarsi insieme per un’Europa sostenibile e inclusiva”.

“Cari giovani, mentre voi state svolgendo la vostra Conferenza, in Ucraina – che non è Ue, ma è Europa – si combatte una guerra assurda. Aggiungendosi ai numerosi conflitti in atto in diverse regioni del mondo, essa rende ancora più urgente un Patto Educativo che educhi tutti alla fraternità. L’idea di un’Europa unita è sorta da un forte anelito di pace dopo tante guerre combattute nel Continente, e ha portato a un periodo di pace durato settant’anni. Ora dobbiamo impegnarci tutti a mettere fine a questo scempio della guerra, dove, come al solito, pochi potenti decidono e mandano migliaia di giovani a combattere e morire. In casi come questo è legittimo ribellarsi!”.

“Qualcuno ha detto – ha aggiunto il Pontefice – che, se il mondo fosse governato dalle donne, non ci sarebbero tante guerre, perché coloro che hanno la missione di dare la vita non possono fare scelte di morte. Allo stesso modo mi piace pensare che, se il mondo fosse governato dai giovani, non ci sarebbero tante guerre: coloro che hanno tutta la vita davanti non la vogliono spezzare e buttare via ma la vogliono vivere in pienezza”.