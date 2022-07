Bonaccini: "Se M5s torna all'uno vale uno o ai gilet gialli niente alleanze, se invece..."

globalist

11 Luglio 2022

Lui è stato abbastanza insofferente all’alleanza con il Movimento 5 stelle e adesso vuole mettere alcuni paletti.

“Di fronte a un Movimento 5 Stelle che tornasse quello del giustizialismo, dell’uno vale uno o dei gilet jaune non c’è possibilità di alleanza e sto alle parole del mio segretario, Enrico Letta, che sta facendo, a mio parere, un ottimo lavoro: se fanno cadere questo governo io vedo davvero complicato fare un’alleanza con chi si prende una responsabilità del genere».

Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, commentando la decisione dei pentastellati di non votare il Decreto aiuti.

«Se invece il M5S, come negli ultimi tempi ha fatto, diventa una forza convintamente europeista, che sta in un campo progressista e riformista, sono gli alleati naturali – ha aggiunto il presidente -. Il problema è che sta in capo a loro». Insomma non una chiusura ma l’auspicio che Giuseppe Conte non torni indietro.