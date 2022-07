Calenda: "Toti è bravo ma no al fritto misto, non stia a cianciare con Mastella e Di Maio"

globalist

10 Luglio 2022

Calenda mette veti e paletti. Ed è forse giusto che vada da solo alle elezioni. «Questa discussione sul centro non appassiona nessuno e non serve all’Italia. Peraltro un centro che è un fritto misto non ha senso». È il giudizio netto di Carlo Calenda, intervistato dal Corriere della Sera dopo la convention centrista.

«Toti è un bravo amministratore, Bucci è un bravo amministratore – dice Calenda -, sono persone che non hanno niente a che fare con la destra di Fratelli d’Italia o con la Lega caciarona di Salvini. Per questo ho detto a Toti: concentrati sulla tua capacità di essere un bravo amministratore invece di stare lì a cianciare con Mastella e Di Maio».

Spiega che «il 24 settembre ci sarà una grande convention in cui presenteremo il programma per l’Italia con Cottarelli e tante altre personalità. Chi è interessato a questo progetto bene, chi non vuole esserci, amen, senza rancori». «Avevo invitato anche Iv», aggiunge ma «Renzi ha detto che lui deciderà a gennaio, benissimo, ma noi a gennaio saremo già un pezzo avanti», «si vuole tenere le mani libere per un altro po’, però faccia attenzione a non ritrovarsi con le mani vuote».

Le richieste del M5s? «Conte ha consegnato un foglio che sembrava la dichiarazione di Miss Universo quando vince: lottare contro la povertà, voler bene alla mamma. Esilarante», risponde Calenda che ne ha anche per Pd e Forza Italia, «sottomessi ai populisti e ai sovranisti».

«A me – dice – colpisce molto che Berlusconi non sia in grado di dire una parola nei confronti delle follie di Salvini, così come Letta non è in grado di dire alcunché nei confronti di Conte».