Sondaggi politici: Fratelli d'Italia allunga sul partito democratico, staccati tuti gli altri

globalist

8 Luglio 2022 - 18.23

Preroll

Sondaggi politici, continua il testa a testa tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico che hanno staccato tutti gli altri.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nonostante i contrasti tra il presidente del M5s, Giuseppe Conte, e il premier Mario Draghi, il 53% degli italiani è convinto che il governo durerà fino al termine della legislatura. È quanto emerge nel sondaggio settimanale realizzato da `Termometro Politico´.

Middle placement Mobile

Il 17,1% degli intervistati pensa invece che l’esecutivo cadrà alla fine dell’anno, il 16% appena dopo l’estate e il 6,5% nelle prossime settimane.

Dynamic 1

Sempre secondo il sondaggio (realizzato attraverso 3200 interviste raccolte tra il 5 e il 7 luglio), la fiducia degli italiani nel premier Draghi torna a scendere: ora è al 39,8%.

Le intenzioni di voto registrate da Termometro Politico danno Fdi in crescita al 23,1%, leggere flessioni per Pd (22%), Lega (16,3%) e M5S (12,5%). In rialzo le quotazioni di Forza Italia (7,7%), Azione/+Europa (4,3%) e Verdi (3%). Italia Viva raggiunge Italexit al 2,4% mentre il Partito Comunista è al 2%.

Dynamic 2

In merito alle coalizioni odierne, il centrodestra (45,7%) ha quasi 10 punti di vantaggio sul centrosinistra (35,9%) che forse avrebbe bisogno dell’aiuto centrista per competere: Azione, +Europa e Italia Viva, insieme, sono date al 7,5%.