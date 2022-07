Legge elettorale, il Pd: "Serve un'ampia convergenza, non si farà con un blitz"

globalist

8 Luglio 2022 - 17.21

Preroll

Le elezioni politiche del 2023 e, immancabile, sta arrivando l’annosa discussione sulla legge elettorale. Dalla segreteria del Pd, hanno fatto sapere che sarà necessario trovare un nuovo accordo ma che questo dovrà essere largamente condiviso dall’arco costituzionale.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Come più volte ribadito dallo stesso segretario Letta, il PD ritiene importante superare l’attuale legge elettorale pessima. Per farlo occorre costruire una ampia intesa in Parlamento. Quindi, niente blitz, ma discussione seria e approfondita che coinvolga tutte le forze politiche”.

Middle placement Mobile

“Ad oggi non c’è una specifica proposta del PD, ma senz’altro c’è una volontà e una disponibilità del Pd a spingere per la riforma. D’altra parte, la legge elettorale è uno strumento. Non risolve di per sé i problemi politici ai quali bisogna evidentemente dare risposte politiche”.