29 Giugno 2022 - 12.26

Anche Matteo Salvini segue la scia di Giorgia Meloni, e se la prende con i provvedimenti proposti dal Centrosinistra su diritto di cittadinanza e legalizzazione delle droghe leggere.

“Incredibile, vergognoso e irrispettoso per gli italiani. In un momento di crisi drammatica come questo, la sinistra mette in difficoltà maggioranza e governo insistendo su cittadinanza agli immigrati e cannabis anziché occuparsi di lavoro, tasse e stipendi”.