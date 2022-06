La costituzionalista D'Amico cerca di tranquillizzare le italiane: "La 194 non può essere toccata, ecco perché"

globalist

26 Giugno 2022 - 12.00

Preroll

Prova a tranquillizzarci la costituzionalista Marilisa D’Amico, intervistata da La Stampa, risponde così alla domanda se in Italia sia possibile una situazione come quella egli Stati Uniti, dove la Corte Suprema ha abolito il diritto all’aborto. “Non corriamo questo pericolo”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“La Corte Costituzionale italiana – ha spiegato D’Amico – con la sentenza 35 del 1997 ha dichiarato che la 194 è una legge ordinaria a contenuto costituzionalmente vincolato. Non è possibile abrogarla, non si può toccare con un referendum, non la si può cambiare mettendo in discussione i principi su cui si basa”.

Middle placement Mobile

Nel nostro Paese però l’attacco al diritto all’aborto prende forme diverse. “Attraverso l’obiezione di coscienza si sta svuotando la legge di contenuto, la sua applicazione sta diventando sempre più difficile. L’Italia è stata condannata davanti al Comitato europeo dei diritti sociali con due pronunce del 2012 e 2013. La condanna è arrivata non perché in Italia ci sia l’obiezione di coscienza, che è un diritto garantito dalla legge, ma perché si lascia che tutti possano dichiararsi obiettori in modo indiscriminato rendendo complicato – e a volte impossibile- il diritto di effettuare un’interruzione di gravidanza”.