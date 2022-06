Damiano Tommasi nuovo sindaco di Verona: sconfitta storica per la destra

globalist

26 Giugno 2022 - 23.46

Preroll

Damiano Tommasi è il nuovo sindaco di Verona. Quando sono state scrutinate 241 sezioni su 265, Tommasi candidato del centrosinistra, è al 53,34%, mentre l’avversario Federico Sboarina appoggiato dal centrodestra è al 46,66%. Sono i dati pubblicati dal sito del comune di Verona.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Alessandra Moretti

«È stata una campagna elettorale condotta da Damiano Tommasi con un entusiasmo mai visto». Lo ha detto l’europarlamentare del Partito Democratico, Alessandra Moretti.

Middle placement Mobile

«Questa è una città – continua Moretti – che da 20 anni è in mano al c’è centrodestra, una destra nera che ha chiuso Verona all’interno di un confine che non si merita, e in questi giorni si è capito che Verona ha voglia di un grande cambiamento. Una campagna elettorale condotta da tantissime donne, tantissimi giovani e da partiti politici che hanno supportato il civismo. Una squadra che si merita di vincere».



Dynamic 1

Benedetto Della Vedova

Complimenti vivissimi a Damiano Tommasi nuovo sindaco di Verona, siamo felici di averlo sostenuto, con una lista di +Europa e Azione, in questa sua straordinaria e vittoriosa partita. È la dimostrazione che i sovranisti si possono battere, perfino a ‘casa loro’. Per noi un motivo per proseguire nella costruzione di una proposta politica ed elettorale chiara, europeista, liberaldemocratica e riformista, alternativa a sovranismi e populismi”. Lo afferma il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova.