Aborto, Valente (Pd): "La decisione della Corte suprema Usa è un grave attacco ai diritti delle donne"

24 Giugno 2022 - 19.42

La decisione della Corte Suprema in salsa ‘trumpiana’ negli Stati Uniti ha dimostrato la deriva nella quale può arrivare una democrazia se nelle mani della peggior destra. Armi per tutti e senza limiti ma guai ai diritti consolidate delle donne.

«La decisione della Corte suprema degli Stati Uniti è un gravissimo attacco ai diritti e alla libertà di scelta: delle donne negli Stati Uniti, innanzitutto. Perché moltissime di loro saranno costrette a investire molto denaro per fare una interruzione di gravidanza negli stati dove questa resterà legale oppure torneranno a cadere nelle maglie e nei rischi dell’aborto clandestino. E per le donne ovunque nel mondo, perché non dobbiamo dimenticare che i diritti sessuali e riproduttivi e la libertà delle donne di decidere sul proprio corpo sono sotto attacco da parte di forze conservatrici estremiste ovunque nel mondo, anche in Italia. Le destre oscurantiste in tutto il mondo stanno cercando di riportare indietro la lancetta dell’orologio e il primo bersaglio siano proprio le donne».

Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della commissione Femminicidio.

«È assurdo – continua Valente – che diritti basilari come la libertà di disporre del proprio corpo e di autodeterminarsi vengano rimessi in discussione ancora, nel 2022. È certo che le donne americane non accetteranno passivamente questa sentenza e le sue conseguenze sul piano pratico. E noi saremo al loro fianco nell’ennesi