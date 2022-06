Sondaggi politici: avanzano ancora Fratelli d'Italia e Pd, arretrano la Lega di Salvini e M5s di Conte

globalist

23 Giugno 2022 - 11.33

Avanza Meloni, bene Letta e sempre più in difficoltà Salvini: all’indomani della scissione del M5S con la costituzione dei gruppi di «Insieme per il futuro», è ancora troppo presto per stimare il potenziale della nuova formazione dimaiana.

Quello che i sondaggi già ci possono dare però è la conferma del momento difficile di Lega e M5S, che perdono sempre più terreno rispetto a Pd e Fdi (che intanto fa segnare l’ennesimo record).

in caso di elezioni contro il centrodestra, che continua ad essere di gran lunga la prima coalizione, sia pure sulla carta, con poco meno del 48% dei consensi.

Fratelli d’Italia 22,6 (+0,4), Partito democratico 21,4 (+0,3) Lega 14,9 (-1,0) M5S 12,3 (-0,6) Forza Italia 8,0 (-0,2) Azione/+Europa 4,8 (+0,4) Italia Viva 2,8 (+0,3) Italexit 2,4 (+0,1) Verdi 2,0 (+0,2) Sinistra Italiana 1,9 (=) Art.1-MDP 1,9 (+0,1).

Coalizioni politiche: centrodestra 47,7 (-0,8) Centrosinistra 29,0 (+1,0) M5S 12,3 (-0,6) LeU 3,8 (+0,1) Altri 7,2 (+0,3)