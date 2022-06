Ucraina, Boccia (Pd) getta acqua sul fuoco: "Conte non minaccia la caduta del governo"

globalist

21 Giugno 2022 - 11.10

M5s si spacca e il Pd cerca di gettare acqua sul fuoco. “Non mi pare che Conte abbia minacciato la caduta del governo, ha chiesto un confronto e questo è normale quando la maggioranza è molto larga e non politica”. Lo afferma Francesco Boccia, responsabile enti locali del Pd, a proposito delle tensioni nella maggioranza di governo sulla risoluzione sull’Ucraina.

“Nessuno di noi ha fatto i salti di gioia a sostenere un governo con il centrodestra dentro – ricorda -, ma quella era la condizione posta dal presidente Mattarella nell’interesse del Paese. In questo snodo delicatissimo, dopo la pandemia e con una guerra in corso, servono un’Italia e un’Europa forte per completare l’uscita dalla crisi internazionale”, quindi il governo “deve reggere”.

La funzione del Pd “deve essere tenere assieme il fronte progressista, non scegliere dentro casa dell’altro. Dobbiamo essere rispettosissimi della dinamica interna al M5s, che non può e non deve incidere sulle nostre scelte. L’unità dei progressisti e dei riformisti continua per i ballottaggi stiamo unendo in molti comuni il centrosinistra con il M5S e i centristi”, conclude.