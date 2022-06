Movimento 5 stelle, Casalino: "Gli attacchi contro noi si trasformeranno in boomerang"

globalist

21 Giugno 2022 - 21.43

Movimento 5 stelle è il momento dell’ira e dei rinfacci. «C’è solo una cosa generale che posso dire dal punto di vista proprio di esperto della comunicazione: quando una forza politica viene così avversata da tutti i media, da tutti i partiti in maniera così esagerata e in maniera così falsa, secondo me, alla fine l’effetto è boomerang. Alla fine si trasforma in un vantaggio per quella forza politica perché c’è un attacco, un’aggressione verso il Movimento 5 Stelle che mi sembra un po’ esagerata».

Lo dice Rocco Casalino, capo comunicazione del Movimento 5 Stelle, a «Controcorrente» su Retequattro.

È un’aggressione da parte di Di Maio? Gli viene chiesto. «No, non mi riferisco assolutamente a Di Maio. Mi riferisco ai media, agli altri partiti. Ormai il Movimento ha una struttura ben chiara: ci sono gli organi politici, c’è il Consiglio Nazionale, quindi vi chiederei di non tirarmi sempre in mezzo. Io non lo so perché leggo continuamente il mio nome sui giornali».

A chi gli ricorda che il suo sogno era di ritornare insieme a Conte a Palazzo Chigi replica: «Io ho il sogno di andare al mare ad agosto. Questi sono i miei sogni»