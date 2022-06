Benedetto Della Vedova: "L'addio di Di Maio è la presa d'atto della sconfitta politica del M5s"

globalist

21 Giugno 2022 - 23.42

Di Maio lascia M5s e si apre la discussione sui destini del Movimento 5 stelle.

“Il discorso di questa sera di Di Maio è la presa d’atto della sconfitta storica e politica del M5S. Ed è anche la vittoria politica di chi, come noi di +Europa, non ha mai ceduto al populismo e, sfidando la corrente, si è sempre battuto per l’europeismo e la liberaldemocrazia di stampo occidentale. Chissà se il PD resta convinto dell’alleanza prioritaria con il M5S declinante e barricadiero di Conte”.

Lo ha scritto su Facebook il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova.