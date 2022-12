Covid, Della Vedova: "Preoccupa l'ondata con un governo che flirta con i no-vax"

globalist Modifica articolo

29 Dicembre 2022 - 21.46

Un governo amico dei no-vax mentre il Covid minaccia di ripresentarsi. “Avrei apprezzato l’intervento del ministro Schillaci se non fosse che poi mi sono ricordato della realtà di oggi, e cioè che stiamo approvando il decreto anti Rave con il condono per i medici non vaccinati e che forze politiche importanti di questa maggioranza, per tutto il periodo in cui noi combattevamo il virus, hanno flirtato con i no vax, i no mask e i no Green pass e si ritrovano adesso a dover fare rapidamente marcia indietro”.

Lo ha detto il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova, intervenendo alla Camera dopo l’informativa urgente del governo sui nuovi casi di Covid.

“Perché il virus che proviene dalla Cina – ha sottolineato Della Vedova – si combatte esattamente con gli strumenti che sono stati utilizzati. Non c’era nessuna dittatura sanitaria nell’imporre il vaccino ai medici, nel prescrivere le mascherine sui mezzi di trasporto e nell’utilizzare il Green pass. La lotta al virus bisogna continuare a farla con scienza, vaccini e – ha concluso Della Vedova – informazioni aperte”.