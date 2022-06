Verona, Sboarina dice no all'accordo con Tosi e Salvini si dispera: "Errore madornale"

globalist

18 Giugno 2022 - 12.03

Rissa a destra. La decisione di Federico Sboarina di dire “no” all’apparentamento con Forza Italia e con Flavio Tosi al ballottaggio a Verona “è un errore madornale” secondo il segretario della Lega Matteo Salvini che ai giornalisti ha detto di avere sentito entrambi.

“Spero che Sboarina e gli amici di Fratelli d’Italia ci ripensino. Il voto di domenica – ha aggiunto – evidenzia che il centrodestra unito vince” e a Verona ha oltre il 60%. Salvini ha quindi ribadito che “io avrei fatto l’apparentamento con Tosi e Forza Italia . Se qualcuno per logiche, rivalità o antipatie personali non lo ha fatto secondo me ha sbagliato”. Alla domanda se servirebbe un intervento di Giorgia Meloni, il segretario della Lega si è limitato a rispondere che “il candidato sindaco è di FdI”.

“Io ho detto e stradetto cosa farei: l’accordo, partendo da nessuna simpatia personale per Tosi. Ma gli elettori hanno sempre ragione e se uno prende il 20% – ha concluso – vuol dire che ha buone idee. Se pensi di fare a meno di qualcuno rischi di perdere. Spero che ci ripensino“.

Nel frattempo il candidato dela campo largo e delle forze progressiste Damiano Tommasi ha vinto il primo turno con il 40% e un buon vantaggio su Sboarina.