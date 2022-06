Sandra Zampa (Pd): "Siamo sulla buona strada, ora bisogna vincere i ballottaggi"

globalist

15 Giugno 2022 - 17.34

Il segreto è l’unità e il campo largo. “Ora tutte e tutti insieme al fianco delle nostre candidate e dei nostri candidati al ballottaggio nel voto del prossimo 26 giugno. Dal voto del primo turno sono arrivati segnali importanti per il Partito democratico che premia la segreteria di Enrico Letta e l’affidabilità e la serietà di un intero gruppo dirigente che non ha paura di dire la verità al Paese e che lavora concretamente per cambiare quello che non va”.

E’ quanto ha detto Sandra Zampa, responsabile salute nella segreteria del partito democratico, a Radio Immagina, la web radio dem.

“Abbiamo tenuto la barra ferma in anni davvero difficili, penso alla crisi economica che ha colpito in particolar modo i più deboli, alla pandemia… Siamo sulla buona strada. Mi fa piacere, sul voto di domenica, segnalare un dato tra tanti. La vittoria a Fabriano al primo turno di Daniela Ghergo, la conosco bene perché siamo amiche dagli anni dell`Ulivo. Sarà la prima donna sindaco della cittadina marchigiana. E’ un grande risultato e ne sono davvero molto contenta”, ha detto ancora Zampa.