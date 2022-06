Quartapelle (Pd): "Meloni è andata in Spagna a fare campagna per i nostalgici del dittatore Franco"

globalist

15 Giugno 2022 - 10.47

In Spagna un discorso lugubre, carico di falsità politiche e che faceva leva su paure insistenti. Giorgia Meloni «in Italia si presenta come una leader di destra moderata, ma a Marbella è andata a fare campagna per Vox, i nostalgici del franchismo. Della serie, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. È come se la leader di FdI avesse detto in spagnolo cosa pensa davvero».

Lo spiega Lia Quartapelle, responsabile esteri del Pd, commentando il discorso della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, al comizio dell’ultradestra spagnola Vox.

«Meloni parla come se in Italia ci fosse un complotto contro la famiglia tradizionale. Io non lo vedo. Lei lo agita per nascondere che su economia e lavoro non sa cosa dire. Se Meloni ha una ricetta migliore di Draghi contro l’inflazione e il lavoro la proponga – prosegue – Il suo messaggio, tutto rivolto al passato, sta riscuotendo un certo successo, è vero, tra gli italiani preoccupati del presente. Ma non serve ad aiutare chi affronta le difficoltà e l’incertezza del futuro. Noi vogliamo sostenere gli italiani a muoversi verso un futuro in nome di salari giusti, transizione ecologica, lavoro, Europa».

«Gli sbandamenti di Salvini hanno aperto un’autostrada a Meloni. La destra è contendibile, lei ne approfitta. Siamo il primo partito in Italia. Per contrastare la sua crescita dovremmo occuparci dell’astensione – conclude Quartapelle – Se vogliamo difendere la democrazia ed evitare che diventi un sistema autoreferenziale, bisogna ridare ragioni per partecipare a chi si astiene».