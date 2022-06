Guidonia, il malinconico tramonto M5s: avevano il sindaco e ora nemmeno un consigliere comunale

Tommaso Verga

15 Giugno 2022 - 22.05

A Guidonia Montecelio, la più grande città della provincia di Roma – ormai a 100mila abitanti su 79,06Km2 –, la terza nel Lazio dopo Latina, il «campo largo» di Enrico Letta ha mantenuto le caratteristiche di un orticello di arbusti rinsecchiti. Nel nuovo Consiglio comunale, la coalizione uscente MS5-PD non vedrà rappresentanti del Movimento 5stelle – che cinque anni fa a Guidonia Montecelio aveva eletto il sindaco Michel Barbet – mentre le certezze dei democrat risiedono nel candidato sindaco «unitario» Alberto Cuccuru (27,26%), segretario regionale del Masci, gli adulti scout, e nei due consiglieri (che potrebbero salire a tre) rappresentanti le “correnti” del senatore castellano Bruno Astorre e del tiburtino Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale. «Medaglie» sopravvissute alle dimissioni proprio per tale motivo, di Nicola Zingaretti da segretario del Partito democratico.

Nonostante si fregi del titolo di primo partito, il Pd altro non potrà che guardare il ballottaggio del 26 giugno tra i rappresentanti delle due destre in contesa. Quella prevalente al turno del 12 giugno, il cosiddetto nuovo Polo civico (ad ogni consultazione ce n’è uno “nuovo”) – sostenuto da Italia viva, dai residui del PSI, del PCI, e da Azione di Carlo Calenda –, propone agli elettori il primo sindaco di ascendenza missina Mauro Lombardo (35,28%); contro, l’altra del polo “classico”, rappresentata da Alfonso Masini (27.88). Possibile però che le relazioni tra voto e liste d’appoggio possa subire qualche variazione.

Non va escluso infatti, che il risultato possa essere investito dal “ciclone” par conditio e/o pubblicità redazionale spacciata per articoli veri e propri, addirittura firmati.

Invece, a “bocce ferme”, la categoria della politica mentre presume il voto di Fratelli d’Italia e del primo eletto Adalberto Bertucci per Alfonso Masini, espressione di Forza Italia, deve fare i conti con i trascorsi di Mauro Lombardo, che ebbe il suo iniziale momento di popolarità, il primo, nel lancio dei finocchi a Vladimir Luxuria in un comizio a Guidonia Montecelio della rappresentante di Rifondazione comunista a fine marzo 2006.

L’orientamento decisamente contro l’elezione di Masini, è costituito dal rapporto tra Adalberto Bertucci e Mauro Lombardo nato con l’assunzione (insieme all’altra sessantina di persone sull’asse Tivoli-Guidonia Montecelio-Palombara e resto della Sabina), a febbraio 2009, del giovane camerata di Guidonia Montecelio da parte del primo, amministratore delegato della società di trasporto capitolina. Inizialmente «operatore» a 19mila euro l’anno, salite a 170mila dopo la promozione a dirigente dell’ufficio acquisti dell’Atac, incarico retto fino al gennaio 2015. Nella galassia post-Movimento sociale, Mauro Lombardo si distingueva per l’appartenenza alla Fondazione Nuova Italia, la «corrente» di Gianni Alemanno.

Rappresentante del Polo civico «nato perché siamo usciti dai partiti» Mauro Lombardo a Guidonia Montecelio è stato vice del sindaco forzista Amedeo Sassano in una giunta di destra; e assessore all’Urbanistica nella successiva di Eligio Rubeis, di Forza Italia, quella che concluse il secondo mandato a Rebibbia. Nelle elezioni appena terminate, tutti i prelevati dell’«operazione tartaruga» (così definita da Francesco Menditto, il procuratore capo della Repubblica di Tivoli), hanno ritrovato lo spazio per rimettersi in movimento. Il risultato li ha soddisfatti.

Chiunque tra i due verrà eletto il 26 giugno, si troverà a dover fare i conti prima d’altro con la «questione rifiuti». E’ del tutto probabile che Manlio Cerroni, il Supremo, pretenda l’accoglimento del patto sottoscritto con Eligio Rubeis, il sindaco di Forza Italia. Un accordo contro la città, seguito all’«ospitalità» offerta alla discarica (chiusa nel 2014 e tuttora da bonificare) al servizio, a volte, per più di cento Comuni, la seconda dopo Malagrotta, insediata nel Parco archeologico regionale dell’Inviolata (come se la monnezza di Roma venisse scaricata sull’Appia Antica o a Ostia).

Le pressioni di varia provenienza riguarderanno l’avvio dell’impianto TMB, mai entrato in funzione per l’opposizione dei «progressisti» – il Pd perse una causa in proposito – e del sindaco uscente. Colpito, proprio a fine mandato, da una citazione con la quale Manlio Cerroni lo vuole in tribunale. Chissà, forse, avendo dalla sua i partiti favorevoli al funzionamento dell’impianto, il Supremo ritirerà la chiamata in giudizio di Michel Barbet. Poi si vedrà se il TMB partirà.