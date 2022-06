Boldrini: "Meloni al comizio tra i nostalgici del dittatore Franco nega i diritti e allontana dall'Europa"

globalist

15 Giugno 2022 - 11.52

Preroll

In Spagna parole lugubri davanti ai franchisti di Vox: “La che società vorrebbe Giorgia Meloni? Nel suo comizio tra i nostalgici del dittatore Franco in Spagna tratteggia una società cupa, vecchia, che cancella le differenze, nega i diritti e si allontana dall’Europa. Giorgia, siamo nel 2022… Il Medioevo è passato da un pezzo!».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo scrive sui social Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo.

Middle placement Mobile

Librandi (Iv): fermeremo Meloni, l’Italia non sarà l’Ungheria o la Russia

Dynamic 1

“Meloni è contro la libertà, la democrazia e l’economia occidentale. Vuole riportare il nostro Paese indietro di un secolo esatto. La fermeremo. L`Italia non sarà mai una democratura come l`Ungheria o, peggio, come la Russia di Putin”. Lo afferma Gianfranco Librandi, deputato di Italia Viva.

“Noi crediamo nella società aperta e facciamo riferimento al messaggio inclusivo e universale del Papa. Al contrario, sovranisti e populisti non solo condividono questi valori, ma piuttosto sono ispirati dalla dottrina anti occidentale e omofoba del patriarca Kirill. Vogliono stravolgere la nostra società e cambiare il nostro modo di vivere. Non lo permetteremo. Il cantiere della coalizione anti Meloni è al lavoro per salvare il futuro dell`Italia, così come già avvenuto in passato. Penso a mio padre, come i tanti che hanno partecipato alla resistenza, vero patriota partigiano, con tanto di diploma di `volontario della libertà`, che ci guiderà dall`alto per opporci a questi falsi patrioti autodeterminati, rimasti sul fronte dei dittatori”, conclude Librandi.