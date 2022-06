Sondaggi politici, il gradimento social dei leader: Conte, Draghi e Meloni i preferiti, male Letta e Salvini

globalist

14 Giugno 2022 - 18.06

Preroll

Sondaggi politici, quello che si vede sui social si discosta dalle scelte espresse nell’ultima tornata elettorale. Mario Draghi, Giuseppe Conte e Giorgia Meloni, infatti, sono i tre leader con il sentiment più positivo sui social. E’ quanto emerge dal report di Human, relativo alla prima metà di giugno, che ha raccolto i giudizi che i principali politici italiani raccolgono sui profili social e le conversazioni avvenute su Facebook, Twitter e Instagram in relazione ad ognuno di loro.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Per il premier giudizi positivi in rete pari al 66,40%, per il presidente del M5S 62,20%, per la leader di Fdi 56,76%. Ai piedi del podio della classifica – sempre con sentiment positivo – Carlo Calenda, leader di Azione (+54,36), Matteo Renzi di Iv (51,36%), il ministro per la Salute Roberto Speranza (+ 50,64).

Middle placement Mobile

Negativo invece il segno del sentiment raccolto da Silvio Berlusconi (- 53,89%), Enrico Letta (-55,18%) e Matteo Salvini, ultimo nella lista presentata dalla società di analisi dei social (-56,71%). Nel gruppo di leader analizzato, rispetto all’ultima rilevazione, relativa a maggio si mostrano in crescita in particolare Matteo Renzi (+1,12%), Giorgia Meloni (+0,89%) e Carlo Calenda (+0,56). Perdono terreno invece Conte (-1,33) e Matteo Salvini (-1,22%)